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Президент Сербии заявил о двойных стандартах Запада по ситуации на Украине

Марина Крижановская
03:14 19.03.2022
Он также прокомментировал призывы к введению антироссийских санкций, сказав, что в таком случае его страна лишится «единственного союзника в Совете безопасности ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244».
Президент Сербии заявил о двойных стандартах Запада по ситуации на Украине
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Республики Сербия Александр Вучич осудил двойные стандарты стран Запада. Так, он говорил об отношении Запада к происходившим событиям в Косово и сейчас на Украине. Он указал на то, что сейчас акцентируется внимание, например, на «детских колясках» и «территориальной целостности Украины», в то время когда бомбили Югославию, об этом никто не говорил. Выступление президента Вучича транслировал телеканал TV PRVA.

«Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении», - цитирует РИА Новости выступление президента Сербии.

Президент обратил внимание на то, что Россия никогда не вводила санкции в отношении Сербии. Тогда как страны Запада призывают сербскую сторону сделать такой шаг. Также он отметил, если страна будет вынуждена пойти на такой шаг, она лишится «единственного союзника в Совете безопасности ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244».

«С другой стороны, Россия против нас никогда не вводила санкции. Можем сказать, что они заняли, а потом оставили аэродром в Приштине. Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И они (Запад - прим. ред.) ставят нас в положение, в котором мы потеряем единственного союзника в Совете безопасности ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244. Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?», - поставил вопрос сербский лидер.

Президент Вучич заявил, что в событиях, происходящих вокруг Украины, сербская сторона не будет вмешиваться, но станет поддерживать мир в регионе. Также Александр Вучич подчеркнул, что по поводу санкций против России Западу никаких обещаний не давал.

Ранее в иностранной прессе появилась статья о том, что санкции против России раскалывают Европу. Обозреватель Spiegel заявил, что чем дольше сохраняются санкции против России из-за ситуации на Украине, тем более заметным становится раскол внутри самой Европы. 

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