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Глава Пентагона заявил, что США не будут вводить над Украиной бесполетную зону

Марина Крижановская
05:45 19.03.2022
Однако было подчеркнуто, что Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.
Глава Пентагона заявил, что США не будут вводить над Украиной бесполетную зону
© Фото: Staff Sgt. Brittany Chase Keystone Press Agency Globallookpress
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В Соединенных Штатах в очередной раз заявили о нежелании  и об отсутствии намерений вводить бесполетную зону над территорией Украины. Отмечается, что в противном случае это означало бы непосредственную конфронтацию между США и Российской Федерацией. Об этом заявил американский министр обороны и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине. Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть - вовлечения в этот конфликт», - цитирует РИА Новости представителя Пентагона.

Остин пояснил, что установление бесполетной зоны привело бы к прямому вовлечению США в военный конфликт, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей. Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.

Немногим ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Она отметила, что «бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты», добавив, что такое решение было принято президентом Байденом.

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