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Псаки заявила, что бесполетная зона над Украиной не будет установлена США

Марина Крижановская
23:55 16.03.2022
Она отметила, что «бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты».
Псаки заявила, что бесполетная зона над Украиной не будет установлена США
© Фото: Псака Oliver Contreras - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Она отметила, что данное решение было принято президентом Байденом. Данное заявление прозвучало от Псаки во время брифинга в Белом доме.

«Президент Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее, бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты», - цитирует RT слова пресс-секретаря Белого дома.

Сутками ранее, президент Джо Байден подписал законопроект, продлевающий финансирование правительства США до 30 сентября. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.

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