Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР 40 ракетами из БМ-21 «Град»

Украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике. При обстреле было выпущено четыре десятка ракет из БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 22:29 - населенный пункт Тарамчук – населенный пункт Еленовка. Выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"», - приводится информация в Telegram-канале.

Немногим ранее украинские вооруженные формирования в очередной раз подвергли обстрелу город Макеевка. В этот раз они выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в сторону Червоногвардейского района города. Обстрел был зафиксирован в 23:35 из населенного пункта Опытное.