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Экс-президент Чехии отказался возвращать награду РФ, осудив русофобию

Марина Крижановская
03:59 19.03.2022
По словам Клауса, чтобы принудить его вернуть государственную награду России, он «должен был быть приведен на место казни».
Экс-президент Чехии отказался возвращать награду РФ, осудив русофобию
© Фото: Katerina Sulova CTK Globallookpress
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Бывший президент Чешской Республики с 2003 по 2013 года Вацлав Клаус осудил антироссийскую риторику и проявление русофобии в свете происходящих событий вокруг Украины. Также экс-президент категорически отказался возвращать государственную награду Российской Федерации - медаль Пушкина, врученную ему в 2007 году.

Данный поступок демонстративного возвращения медали он назвал «ребячеством», до которого он «не опустится». Свою позицию он описал в интервью изданию «Лидове новины».

«Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы сделать что-то подобное, меня должны были привести на место казни. И это не медаль Путина. Это медаль Пушкина», - приводит издание слова бывшего лидера Чехии.

Вацлав Клаус обратил внимание, что медаль Пушкина была учреждена не Владимиром Путиным, а его предшественником - Борисом Ельциным. Также он отметил, что «это медаль не президента России, а Российской Федерации».

«Я отвергаю эти банальные шалости с наградой. В частности, я отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию и отвергаю отрицание русской культуры и все тому подобное», - подчеркнул бывший президент Клаус.

Подытоживая свою оценку развернувшей ситуации вокруг Украины, Вацлав Клаус указал на то, что эти события в значительной мере отражаются и на Чехии. По его словам, расходы на пребывание украинских беженцев в стране будут намного выше, чем расходы на пандемию коронавируса.

Немногим ранее президент Сербии Александр Вучич, комментируя призывы к введению антироссийских санкций, сказал, что в таком случае его страна лишится «единственного союзника в Совете безопасности ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244».

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