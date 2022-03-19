Дирижер Михаил Юровский умер на 77-ом году жизни

На 77-ом году жизни скончался выдающийся российский дирижер Михаил Юровский. Около десяти лет Юровский сотрудничал с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова. Информацию о смерти дирижера и слова соболезнования его родным и близким госоркестр разместил на своем сайте.

«Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича и открывала редко кем читаемые музыкальные страницы», - сообщает государственный оркестр имени Е.Ф. Светланова.

Также сообщается, что он много выступал с оркестром и был его настоящим другом.

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