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Дирижер Михаил Юровский умер на 77-ом году жизни

Марина Крижановская
23:59 19.03.2022
Последние десять лет Юровский тесно сотрудничал с Государственным оркестром России имени Е.Ф. Светланова.
Дирижер Михаил Юровский умер на 77-ом году жизни
© Фото: gaso.ru
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На 77-ом году жизни скончался выдающийся российский дирижер Михаил Юровский. Около десяти лет Юровский сотрудничал с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова. Информацию о смерти дирижера и слова соболезнования его родным и близким госоркестр разместил на своем сайте.

«Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича и открывала редко кем читаемые музыкальные страницы», - сообщает государственный оркестр имени Е.Ф. Светланова.

Также сообщается, что он много выступал с оркестром и был его настоящим другом.

Сутками ранее сообщалось об уходе из жизни Заслуженной артистки России Натальи Назаровой. В числе ее лучших работ были такие роли, как Верочка («Неоконченная пьеса для механического пианино»), Тамара («Молодая жена»), Нюра («Старый новый год»), Вдовина («Последний побег»), Нина Иванова («Мисс миллионерша»). Небольшая роль подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» стала визитной карточкой актрисы и полюбилась зрителям.

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