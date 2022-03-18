Умерла Заслуженная артистка России Наталья Назарова

Ушла из жизни Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Назарова. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова», - опубликована информация на сайте организации.

Сообщается, что ее творческий путь начался в 1972 году после окончания Школы-студии при МХАТ в мастерской Павла Массальского. После Наталья Назарова «сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала». Она по праву считалась одной из ярких многогранно талантливых актрис МХАТа, - сообщает Союз кинематографистов РФ.

«В числе лучших работ: Верочка ("Неоконченная пьеса для механического пианино"), Тамара ("Молодая жена"), Нюра ("Старый новый год"), Вдовина ("Последний побег"), Нина Иванова ("Мисс миллионерша"). Небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" стала визитной карточкой актрисы и полюбилась зрителям», - перечислил роли Союз кинематографистов России.

Отмечено, что карьера Назаровой как киноактрисы также началась в 1972 году. Но «с 1989 года Н.И. Назарова вынуждена была оставить актерскую профессию по состоянию здоровья».