Экс-помощник президента США объяснил, где ошибся Запад в ситуации с Украиной

США и НАТО допустили принципиальный просчет в своей политике в отношении Украины. Такое заявление сделал бывший помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

По его мнению, американской стороне вместе с Североатлантическим альянсом не следовало месяцами заверять мировое сообщество в том, что на Украине не будет никакого военного вмешательства со стороны Запада. Президент США Джо Байден же, в свою очередь, повторял этот тезис снова и снова.

«Это было большой ошибкой», - обозначил Болтон в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Намного лучшим решением, как посчитал политик, было бы вовсе не высказываться об украинской ситуации.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал проект о продлении государственного финансирования правительства страны. Согласно документу, до 30 сентября этого года предполагается выделить 13,6 миллиардов долларов на гуманитарную и военную помощь Украине, а также соседним с ней государствам.