МО: за прошедшие сутки из опасных районов Украины и ЛДНР эвакуированы в РФ более 16 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия властей Киева из опасных районов Украины, ЛДНР эвакуированы в Россию 16 394 человека. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сообщению Министерства обороны РФ, из числа эвакуированных жителей 3 129 - дети, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 314 тысяч 252 человека, среди которых 66 594 - это дети.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что государственную границу России пересекли 1 784 единицы личного автомобильного транспорта, а всего уже 36 710.

Ранее в министерстве обороны рассказали о 59 пораженных вооруженными силами РФ украинских военных объектах за прошедшие сутки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.