Оперативно-тактической, армейской авиацией Вооруженных сил России за сутки поражены 59 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщает военное ведомство, среди пораженных объектов оказалось три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о добровольно сдавшемся вооруженным силам России сотруднике ГУ СБУ по Луганской и Донецкой области. Как сообщает ведомство, офицер участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.