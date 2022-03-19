МО РФ: более 4,5 млн мирных граждан продолжают удерживаться в качестве «живого щита» радикалами на Украине

Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более, чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19 стран и экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины. И это несмотря на то, что каждый день открываются гуманитарные коридоры.

«Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры, общественные организации, напрямую в субъекты нашей страны, к родным и близким, а также знакомым, проживающим в Российской Федерации», - сказал Мизинцев на брифинге.

Так, согласно данным ежедневного мониторинга, за минувшие сутки поступило еще 7 223 подобных обращений. При этом в общей сложности зафиксировано уже 2 711 319 конкретных фамилий и конкретных адресов из 2 093 населенных пунктов Украины.

Вместе с тем Михаил Мизинцев рассказал, что на трассе Чернигов - Киев радикалы батальонов территориальной обороны Украины на блокпостах насильно изымают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для нужд украинских вооруженных сил.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.