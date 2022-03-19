Армия В Минобороны РФ назвали число уничтоженных военных объектов Украины с начала спецоперации По словам представителя МО РФ, российские средства ПВО сбили в воздухе пять беспилотников ВСУ, включая «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженных военных объектов украинской армии с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, Вооруженные Силы РФ поразили 201 беспилотник ВСУ. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков на брифинге. Также российские средства ПВО сбили в воздухе пять беспилотников украинских вооруженных сил, включая «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки. Напомним, Игорь Конашенков сообщил, что беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов рядом с Киевом. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика