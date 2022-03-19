В Минобороны РФ назвали число уничтоженных военных объектов Украины с начала спецоперации
Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженных военных объектов украинской армии с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, Вооруженные Силы РФ поразили 201 беспилотник ВСУ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков на брифинге.
Также российские средства ПВО сбили в воздухе пять беспилотников украинских вооруженных сил, включая «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки.
Напомним, Игорь Конашенков сообщил, что беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов рядом с Киевом.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.