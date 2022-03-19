В МО РФ сообщили, что беспилотник «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор ЗРК С-300 вблизи Киева

Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов рядом с Киевом. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов, 60 км севернее Киева», - сказал на брифинге представитель Минобороны РФ.

Более того, отметил Конашенков, подразделения Вооруженных Сил России прорвали оборону батальона «Айдар»* и продвинулись на пять километров, форсировав реку Кашлагач. Так, российские военнослужащие вышли на рубеж Шахтерское - Новоукраинка.



*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.