Vox: Индия хочет дружить с Россией, несмотря на давление Запада

На фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Как утверждает обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, напряженная обстановка в отношениях Москвы и Вашингтона, которые усугубляются кризисом на Украине, ставят Нью-Дели в затруднительное положение.

«Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», - отметила автор.

В публикации также говорится о том, что от Индии требует сложных расчетов балансирование между двумя центрами силы, но подобная стратегия согласуется с интересами государства. По мнению колумниста, дружественные отношения с Америкой и санкционное давление Запада не препятствуют Индии торговать с РФ и вести переговоры о покупке нефти со скидкой.

Ранее издание Business Standard сообщало, что Индия может начать импорт российской нефти. Также до этого министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что индийская сторона ведет переговоры с Россией по вопросу покупки нефти.