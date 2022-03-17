СМИ: Индия может начать импорт 15 миллионов баррелей сырой нефти из России

По данным издания Business Standard, Индия может начать импорт российской нефти. Речь идет об объеме 15 миллионов баррелей сырого продукта.

Газета в своей статье ссылается на неназванные источники. Но ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что индийская сторона ведет переговоры с Россией по вопросу покупки нефти.

По данным Business Standard, сделка, в случае успешного соглашения, будет проводиться либо в рублях, либо в рупиях.

В СМИ ранее также появилась информация, что Евросоюз готов вводить новые санкции против российских нефтяных компаний, но не перестанет после этого быть их клиентом. Как информирует Reuters, три нефтяные компании России якобы столкнутся с запретом на инвестиции.