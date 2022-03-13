Минтруд: живущие за рубежом россияне продолжат получать пенсии

На сайте официального интернет-ресурса для информирования о социально-экономической ситуации в РФ гражданам страны рассказали, смогут ли живущие за рубежом россияне получать свои пенсии на фоне введения санкций.

«В полном объеме, заверили в Министерстве труда и социальной защиты России. Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем. Им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса «Объясняем РФ».

Уточняется, что оператором перечисления данной социальной выплаты за границу является Сбербанк. Было отмечено, что данной денежно-кредитной организации не коснулись западные антироссийские санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий.

«Понятно, что карты отечественных банков за границей пока не работают. Но со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет», - объяснили россиянам.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения пенсий, заявил, что Правительство страны будет внимательно наблюдать за развитием ситуации с ценами и «не даст в обиду» российских пенсионеров.