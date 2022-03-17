В ФСБ сообщили о снятии части ограничений на перемещение в РФ для граждан ЛДНР, Украины и Белоруссии

Отдельные ограничения на перемещение через государственную границу России, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, снимаются с 18 марта для граждан Донецкой и Луганской Народных республик, а также Белоруссии и Украины. Данная мера будет осуществляться согласно распоряжению Правительства РФ от 17 марта текущего года. Так, ограничения сняты для лиц, осуществляющих въезд в Россию из ЛНР, ДНР и Украины и для граждан РФ и Белоруссии, пересекающих российско-белорусскую государственную границу.

«Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 г. снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 г. в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее под Киевом были ликвидированы двое высокопоставленных офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины. В частности, разведчик Ахмедов вербовал мирных граждан Крыма для получения необходимых разведданных включая сведения о социально-политической ситуации в Крыму, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.