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«Дом выгорел дотла»: видео с места падения ракеты ВСУ на окраине Мелитополя

Алексей Курильченко
17:30 19.03.2022
Российское ПВО отразила ракетный удар ВСУ и предотвратило настоящую трагедию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мелитополе, на самой окраине города осколки украинской ракеты «Точка-У» упали на два жилых дома. В результате возник сильный пожар, который полностью уничтожил здания. Об последствиях рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«На окраине Мелитополя, на улице Ворошилова ночь упали фрагменты тактической ракеты "Точка-У". Пострадало два жилых дома и припаркованные автомобили. Жертв среди мирного населения нет. Расчеты российских ПВО сбили ракету и это помогло избежать настоящей катастрофу - если бы ракета достигла цели, разрушения были бы намного страшнее. После падения осколков начался сильный пожар. Дом выгорел дотла, он уже не подлежит восстановлению, как и припаркованные автомобили», - рассказал корреспондент.

Также обломки нескольких ракет обнаружили в Бердянске. Одна из них была сбита на подлете к порту - в результате на него упал лишь маршевый двигатель.

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