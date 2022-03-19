«Дом выгорел дотла»: видео с места падения ракеты ВСУ на окраине Мелитополя

В Мелитополе, на самой окраине города осколки украинской ракеты «Точка-У» упали на два жилых дома. В результате возник сильный пожар, который полностью уничтожил здания. Об последствиях рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«На окраине Мелитополя, на улице Ворошилова ночь упали фрагменты тактической ракеты "Точка-У". Пострадало два жилых дома и припаркованные автомобили. Жертв среди мирного населения нет. Расчеты российских ПВО сбили ракету и это помогло избежать настоящей катастрофу - если бы ракета достигла цели, разрушения были бы намного страшнее. После падения осколков начался сильный пожар. Дом выгорел дотла, он уже не подлежит восстановлению, как и припаркованные автомобили», - рассказал корреспондент.

Также обломки нескольких ракет обнаружили в Бердянске. Одна из них была сбита на подлете к порту - в результате на него упал лишь маршевый двигатель.