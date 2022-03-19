«Разрушения были бы колоссальными»: ПВО РФ сбила ракету ВСУ над портом Бердянска
Бердянский порт находится под пристальным контролем российских сил, но украинские националисты постоянно пытаются атаковать его.
© Фото: ТРК "Звезда"
Одна из украинских ракет «Точка-У», направленная на Бердянск, была сбита российскими ПВО. Ее обломок упал в порту города. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.
«Порт Бердянска находится под пристальным контролем российских ПВО. Украинские националисты постоянно пытаются атаковать его тактическими ракетами "Точка-У". На порт упал маршевый двигатель одной из таких ракет - она была сбита в небе на портом. Если бы она достигла цели - разрушения в порту были бы колоссальными», - рассказал корреспондент.
Вокруг украинского Бердянска лежат десятками обломки ракеты ВСУ. И это несмотря на то, что город находится на удалении от линии фронта.