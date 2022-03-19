Армия ВС РФ применили ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине Гиперзвуковая ракета использовалась для поражения подземного военного склада. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения подземного склада ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», - сказал он на брифинге. Также Конашенков сообщил о том, что российские Вооруженные силы с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в двух населенных пунктах Одесской области. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика