ВС РФ применили ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине
Гиперзвуковая ракета использовалась для поражения подземного военного склада.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ
Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения подземного склада ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», - сказал он на брифинге.
Также Конашенков сообщил о том, что российские Вооруженные силы с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в двух населенных пунктах Одесской области.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов