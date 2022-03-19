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Лавров назвал требования России к Украине на переговорах минимальными

Игнат Далакян
16:52 19.03.2022
Как сообщает глава МИД РФ, американцы не позволяют украинской стороне соглашаться на требования, предлагаемые Москвой.
Лавров назвал требования России к Украине на переговорах минимальными
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Требования Российской Федерации на переговорах с украинской стороной по урегулированию кризиса - абсолютно минимальны. Такого мнения придерживается глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», - передают слова Лаврова РИА Новости.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва рассчитывает, что специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет подписан нейтральный статус Украины. А последующее урегулирования внутренних противоречий - дело самих украинцев.

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя. По его словам, ключевыми вопросами для Российской Федерации являются: статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного населения, положение русского языка и ряд других гуманитарных вопросов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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