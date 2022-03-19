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«Окраины города усыпаны осколками»: кадры последствий обстрела Бердянска украинской «Точкой-У»

Алексей Курильченко
16:31 19.03.2022
Несмотря на то, что линия фронта находится в ста километрах от города, рядом с ним все равно летают украинские ракеты, угрожая жизни мирных жителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вокруг украинского Бердянска лежат десятками обломки ракеты ВСУ. И это несмотря на то, что город находится на удалении от линии фронта. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

«Бердянск украинская армия сдала без боя, линия фронта находится более чем в ста километрах отсюда. Тем не менее, ракетные обстрелы не редкость даже здесь. Все окраины города буквально усыпаны обломками ракет "Точка-У"», - рассказал корреспондент.

Ранее корреспондент «Звезды» показал воронку от ракеты, упавшей в Рубежном. В воронке, образовавшейся в результате падения боеприпаса тактического ракетного комплекса «Точка-У», способен в полный рост стоять не один человек.

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