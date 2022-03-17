Медведев заявил о возможности РФ поставить на место «оборзевших недругов»

У России имеется достаточно сил для того, чтобы «поставить на место недругов». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!» - написал Медведев в своем первом сообщении в Telegram-канале.

Ранее Медведев отреагировал на заявления главы французского Минфина Брюно Ле Мэра об экономической войне против России. Представитель российского ведомства посоветовал французскому министру «следить за своей речью».