Корреспондент «Звезды» показал место падения ракеты «Точка-У» в Рубежном

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары тяжелым вооружением по мирным поселениям Донбасса. Так, очередному обстрелу подвергся город Рубежное.

Корреспондент «Звезды» показал воронку от ракеты, упавшей в Рубежном. В воронке, образовавшейся в результате падения боеприпаса тактического ракетного комплекса «Точка-У», способен в полный рост стоять не один человек. Также корреспондент показал и зияющие дырами окна соседних домов.

«Воронка глубиной с человеческий рост . Вот каким оружием бьют по мирным кварталам. После попадания в соседних домах не осталось ни одного целого стекла», - рассказал Алексей Алексеев.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказывал, что в Рубежном явственно ощущается запах газа - вероятно пробиты трубопроводы. Также он сказал, что «в городе гуманитарная катастрофа - нет ни электричества, ни воды».

Корреспондент Алексеев показал хвостовую часть снаряда, выпущенного из системы «Град», попадание которого пришлось на детский сад. Внизу этого детского сада находится бомбоубежище, в котором прячутся от обстрелов мирные люди. Ему удалось с ними пообщаться. Люди говорят, что нужны «детское питание, памперсы» и что стараются держаться «ради этих карапузов».