Воронка от взрыва: опубликованы кадры с места удара украинской «Точкой-У» в Макеевке

Последствия ночной бомбежки города Макеевки в Донецкой области еще больше шокируют с рассветом. Спасатели и коммунальщики уже десять часов ликвидируют их. Следователи ищут упавшие части боеголовки. Накануне в 10 вечера над городом сбили тактическую ракету «Точка-У».

Горящая часть сбитой над Макеевкой тактической ракеты озарила черное небо. «Точка-У» упала в центре города, оставив после себя воронку диаметром два метра. Рядом - остатки боевой части. Аналогичная ракета была выпущена в понедельник с северо-запада Украины по Донецку. Удар «Точкой-У» был нанесен в жилой квартал. Ракета зарылась прямо в землю, в асфальт и оставила после себя кратер глубиной около одного метра.

Ударной волной обрушило балконы многоэтажек, а куски разлетевшегося асфальта побили десятки окон. Тысячи осколков влетали в дома, а спящих людей буквально выбрасывало из кроватей.

Благодаря тому что в республике с 11 вечера действует комендантский час и люди как можно быстрее стараются попасть домой, в момент нанесения удара на улице, к счастью, никого не оказалось, но вот пострадавших не удалось избежать. Ранены четыре человека, в том числе десятилетняя девочка и 16-летний мальчик. У детей порезаны лица, но их жизни ничто не угрожает.

Пострадавших квартир десятки. Спасатели помогают утеплить жилье на первое время. Другим предлагают расселиться в пункты временного размещения. Многие уходят жить к родственникам. В одной квартире с корнями вырвало оконную раму. Карину Кузнецову от ранений уберег ее парень.

Очередная «Точка-У» была сбита силами противовоздушной обороны. Если бы заряд целым долетел до места назначения, последствия были бы намного страшнее.

«Стреляют по жилым кварталам, как и по Донецку. Военных объектов не находится. Это чисто на поражение людей. Разлет осколков на километр. Мы собираем по домам. А если бы люди находились здесь, были бы жертвы», - поделился мэр Макеевки Владислав Ключаров.

По факту очередного военного преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения возбуждено уголовное дело.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Андрей Работнов