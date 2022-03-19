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На свой страх и риск: жители Харьковской области вынуждены переходить реку вброд после подрыва моста ВСУ

15:33 19.03.2022
Силы ВСУ пытались задержать продвижение российских сил, но они не только не справились с задачей, но и подвергли опасности жителей Украины.
На свой страх и риск: жители Харьковской области вынуждены переходить реку вброд после подрыва моста ВСУ
© Фото: Минобороны РФ
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Украинские военные, в попытке задержать Вооруженные силы РФ, взорвали один из мостов в Харьковской области. Однако наибольший ущерб это нанесло местным жителям.

Без моста люди вынуждены пересекать реку на свой страх и риск, тратя лишнее время и силы. При этом существует опасность упасть в ледяную воду. При этом ограничить движение российских войск ВСУне удалось - российские подразделения продвигаются при поддержке инженерных сил, которые обеспечивают передвижение по трудным участкам с учетом габаритов и массы военной техники.

Ранее была освобождена Сартана - населенный пункт на подступах к Мариуполю. Сейчас войска подходят к городу с северной стороны. Инженеры возвели временную переправу, которую ранее ВСУ уничтожили при отступлении. Она связывает Мариуполь и Сартану. По ней жители поселка теперь могут получать гуманитарную помощь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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