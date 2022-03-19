Путин заявил об угрожающей РФ и Европе военно-биологической деятельности США на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. В ходе беседы российский лидер сообщил о военно-биологической деятельности США на Украине, которая может быть опасна для всей Европы.

«Акцентирован также неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

На захваченных в рамках спецоперации российскими войсками командных пунктах на Украине были обнаружены документы об исследованиях, которые проводились в американских биолабораториях. В Министерстве обороны России заявили, что на территории Украины Пентагон участвовал в исследованиях по созданию особого биологического оружия. Одной из задач, которыми занимались многочисленные секретные американские биолаборатории, в частности, в Киеве, Харькове и Одессе, было создание биоагентов, которые способны избирательно поражать определенные этнические группы.