Бастрыкин поручил установить причастных к новым преступлениям в ЛДНР и привлечь их к ответственности

Председатель Следственного комитета (СК) РФ поручил главному следственному управлению (ГСУ) СК России собрать доказательства преступлений против мирных граждан ЛДНР и привлечь всех причастных к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в Чернигове националисты отобрали у местного населения еду под угрозой физической расправы, в Запорожье власти раздавали мирным жителям города зажигательные смеси и призывали забрасывать ими российские войска, толкая людей на неминуемую гибель, в Северодонецке расстреливали отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы людей.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где несогласные с существующим украинским режимом подвергались пыткам.