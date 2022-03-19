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Уполномоченная по правам ребенка направила обращение в ООН в связи с дискриминацией русских детей за рубежом

Виталий Музыка
14:20 19.03.2022
Беспрецедентная антироссийская кампания, которую активно подпитывают СМИ, играет роль в разжигании ненависти к русским детям, отметила омбудсмен.
Уполномоченная по правам ребенка направила обращение в ООН в связи с дискриминацией русских детей за рубежом
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости
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Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с участившимися случаями травли русских и русскоговорящих детей в иностранных странах. Информация об этом размещена на сайте омбудсмена.

«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей», - говорит Львова-Белова в обращении к Бачелет.

Омбудсмен отметила беспрецедентную антироссийскую кампанию, подогреваемую СМИ, которая способствует взращиванию русофобских настроений.

«Подобные ситуации всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», - говорит она.

Львова-Белова попросила принять меры для пресечения всех форм дискриминации русских и русскоговорящих детей.

Аналогичные обращения были направлены Председателю Комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и Председателю Европейской Сети Детский Омбудсменов Теони Кфониколаку.

Ранее сообщалось, что директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Парамонов заявил, что захватившая европейское общество борьба со всем русским носит откровенно расистский характер.

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