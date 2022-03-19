Жительница Мариуполя рассказал о зверствах «Азова»* в городе

Жительница Мариуполя Ольга Сургуч, которых не выпускают из города националисты из запрещенного в России полка «Азов»*, вынуждены пить воду из луж, а готовить на кострах. Об этом рассказывают люди, которые, несмотря на угрозы, смогли вырваться из города. По их словам, националисты разграбили магазины, отбирают у жителей машины, выходить на улицы опасно.

«Постоянно по украинскому радио обещают какой-то гумконвой, люди ждут, ничего нет. На радио говорят, что Россия не пускает. Есть те, кто верят. Они собирают людей в группы, говорят, что будет зеленый коридор. Люди собираются, они их там уничтожают, убивают. Это все делает "Азов"* - больше некому. У нас нет русских войск, у нас нет ДНР, никого нет, только они, с синими повязками!», - рассказала Ольга.

Многие граждане Мариуполя до сих пор живут в подвалах. Люди готовят на кострах пищу. В одном из дворов прямо при входе лежали накрытые тела. Склады, которые ранее снабжали горожан провизией, опустели. Каждый день еды в Мариуполе становится все меньше. Военные готовы начать завозить гуманитарную помощь в город, но пока что это не безопасно, ведь во многих районах все еще идут бои.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.