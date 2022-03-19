В Китае объяснили, как на самом деле выглядит «международное сообщество» по мнению Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь с юмором отозвался о представлении Западом международного сообщества.

Так, китайский дипломат разместил в Twitter шуточную публикацию с изображением карты мира, на которой присутствуют изображения только Соединенных Штатов Америки, Западной Европы, Австралии, Японии и Новой Зеландии. На самом изображении с картой указано - «Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим».

«Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран», - цитирует РИА Новости информацию из аккаунта Лицзяня.

Сообщается, что подписчики официального представителя китайского МИД оценили шутку. Так, пост набрал более 11,5 тысяч лайков и 3300 репостов.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом лидер Китайской Народной Республики сообщил во время разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он добавил, что «мир и безопасность - самое ценное достояние международного сообщества».