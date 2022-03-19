В Ростове наградили получивших ранения под Мариуполем военнослужащих

В госпитале в Ростове-на-Дону прошла церемония награждения военнослужащих, получивших ранения во время боевого задание под Мариуполем. Заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев вручил военнослужащим медали «За Отвагу».

«Спасибо вам ребята за выполненные поставленные задачи. Мы горды за нашу страну, мы гордимся вами. Скорейшего выздоровления. Самое главное - мы в великой и могучей стране. И с теми задачи, которые лежат на нас, мы вместе справимся», - сказал Авдеев.

Церемония награждения также прошла в подмосковном Подольске. Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в Военном клиническом госпитале Минобороны России вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Военнослужащим вручены медали «За отвагу».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов