Эксперт спрогнозировал возобновление деятельности временно ушедших с рынка РФ иностранных компаний к лету

Компании, которые приостановили деятельность в России вернутся в страну к лету. Такой прогноз выдвинул заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», - цитирует РИА Новости его слова.

По словам эксперта, коллапса на финансовом рынке РФ нет, рубль не падает, экспорт продолжается, а сокращение коснулось лишь некоторых позиций.

«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», - заявил Миловидов.

Он считает, что Вашингтон принуждает Китай поддержать антироссийские санкции по причине того, что китайская продукция сможет заместить в России западную.

В качестве примера Миловидов приводит ушедшую южнокорейскую компанию Samsung, место которой может занять китайская компания с аналогичной продукцией, поэтому представители Samsung, приостанавливая деятельность в России, оговаривали в мягкой форме варианты возможного сотрудничества.

«Они прекрасно понимают, что Китай - это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну», - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что группа французских компаний, в которые входят «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают свою деятельность в РФ, поскольку российский рынок остается им интересен с экономической точки зрения.