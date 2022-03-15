Эксперт рассказал, почему французский бизнес решил остаться в России

Группа французских компаний, в которые входят «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжают свою деятельность в РФ, поскольку российский рынок остается им интересен с экономической точки зрения. Об этом рассказала «Звезде» старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Юлия Игнатьева.

«Вероятнее всего, французским компаниям, как и всем другим игрокам российский рынок достаточно интересен, поэтому они и принимают решение остаться», - прокомментировала эксперт.

Как считает Юлия Игнатьева, французские компании каждый в своем сегменте занимают достаточно большую долю на российском рынке.

Ранее глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании не будут уходить с российского рынка. В число компаний, продолжающих свою деятельность, вошла торговая сеть «Ашан».