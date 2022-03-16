В посольстве РФ заявили, что персональные санкции США загоняют отношения в тупик

Очередные персональные санкции США в отношении граждан РФ разрушают двусторонние отношения между странами. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами», – комментирует введение санкций посольство РФ.

В дипмиссии отметили, что подобные действия не останутся без ответа согласно принципу взаимности.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, комментируя вопрос о какой-либо возможности приостановить поток санкций в отношении России или и вовсе их остановить, ответил, что «санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата».