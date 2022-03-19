Вертолеты Ка-52 нанесли ракетный авиаудар по позициям националистов на Украине

Вертолеты Ка-52 ВКС РФ нанесли ракетный авиаудар по позициям националистов на Украине. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ударом укрепленного опорного пункта украинских националистов.

Экипажи вертолетов нанесли удары парами с малых и предельно малых высот. В результате их работы уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и их замаскированная бронетехника.

Армейская авиация России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов