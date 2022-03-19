МО РФ сообщило о поражении трех украинских С-300 и одного «Бук-М1»

Ночью 19 марта российские Вооруженные силы уничтожили четыре украинских ракетных комплекса. Среди них три зенитно-ракетных системы С-300 и один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины... Среди них: четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1"», - заявил Конашенков.

Также ВС РФ удалось поразить одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов