Российская авиация поразила 69 военных объектов Украины ночью 19 марта.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине. Также береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в населенных пунктах Великий дальник и Великодолинское в Одесской области.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов