Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ опубликовало кадры нанесения удара высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ

10:00 19.03.2022
Диверсионная группа ВСУ использовала американские военные автомобили для разведки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры ударов высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.

Украинское подразделение осуществляло разведывательно-поисковые действия на четыре военных автомобилях повышенной проходимости производства США.

Ранее армейская авиация РФ нанесла удар по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Экипажи нанесли удары парами с малых и предельно малых высот.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 Армия
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
10:00 Армия
Видео
МО РФ опубликовало кадры нанесения удара высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ
08:38 В стране и мире
Джабаров заявил, что Байден не сможет склонить Китай к введению санкций против РФ
04:10 В стране и мире
Видео
«Вынужденные меры»: Сторчак рассказал о механизмах борьбы с инфляцией в РФ
23:42 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» показал место падения ракеты «Точка-У» в Рубежном
Популярное
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.