МО РФ опубликовало кадры нанесения удара высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ
Диверсионная группа ВСУ использовала американские военные автомобили для разведки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры ударов высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.
Украинское подразделение осуществляло разведывательно-поисковые действия на четыре военных автомобилях повышенной проходимости производства США.
Ранее армейская авиация РФ нанесла удар по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Экипажи нанесли удары парами с малых и предельно малых высот.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов