С малых высот: кадры уничтожения армейской авиацией РФ опорного пункта украинских националистов
В результате авиаудара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и их замаскированная бронетехника.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ударом армейской авиации укрепленного опорного пункта украинских националистов. Экипажи нанесли удары парами с малых и предельно малых высот.
В результате авиаудара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и их замаскированная бронетехника.
Армейская авиация России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов