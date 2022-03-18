Армия Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине Полеты выполняли экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало сопровождение вертолетами армейской авиации колонны военной техники в ходе проведения специальной операции на Украине. Видео предоставили «Звезде» в пресс-службе ведомства. Полеты выполняли экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах. «Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», - говорится в сообщении российского военного ведомства. До этого Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика