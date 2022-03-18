Ликвидация: в МО РФ показали момент уничтожения бронетехники и складов ВСУ ударным БПЛА ВКС России
Результаты выполнения задачи по уничтожению фиксировались средствами объективного контроля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ударный беспилотник
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом высокоточным ракетным вооружением.
На видео показаны моменты попадания по военным объектам ВСУ. После удара БПЛА склады разлетаются в стороны, оставляя одни обломки.
Боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот. Результаты выполнения задачи по уничтожению военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля.
Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец». На видео демонстрируются непосредственно моменты поражения, показанные через прицел БПЛА.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов