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Ликвидация: в МО РФ показали момент уничтожения бронетехники и складов ВСУ ударным БПЛА ВКС России

08:21 18.03.2022
Результаты выполнения задачи по уничтожению фиксировались средствами объективного контроля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ударный беспилотник
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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом высокоточным ракетным вооружением.

На видео показаны моменты попадания по военным объектам ВСУ. После удара БПЛА склады разлетаются в стороны, оставляя одни обломки.

Боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот. Результаты выполнения задачи по уничтожению военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец». На видео демонстрируются непосредственно моменты поражения, показанные через прицел БПЛА.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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