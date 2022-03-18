Армия Ликвидация: в МО РФ показали момент уничтожения бронетехники и складов ВСУ ударным БПЛА ВКС России Результаты выполнения задачи по уничтожению фиксировались средствами объективного контроля. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ударный беспилотник Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом высокоточным ракетным вооружением. На видео показаны моменты попадания по военным объектам ВСУ. После удара БПЛА склады разлетаются в стороны, оставляя одни обломки. Боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот. Результаты выполнения задачи по уничтожению военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля. Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец». На видео демонстрируются непосредственно моменты поражения, показанные через прицел БПЛА. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика