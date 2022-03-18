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«Воды будет много»: полковник Марков рассказал об успешной работе ВС РФ на Северо-Крымском канале

Виктория Косогляденко
08:19 18.03.2022
Инженерно-штурмовое отделение под руководством Дмитрия Маркова сосредоточенными зарядами подорвало заблокированные шлюзы гидроузла и дамбы, блокировавшей поток воды по Северо-Крымскому каналу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир российской инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков, группа которого обеспечила ток воды по Северо-Крымскому каналу, рассказал корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко, когда «мирная вода» охватит весь полуостров.

Инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством Маркова выполняло задачу проведения инженерной разведки во время марша в район головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала. Прибыв на место, военнослужащие обнаружили самодельную взрывчатку на входной двери и механизмах гидроузла. После ее обезвреживания группа сосредоточенными зарядами подорвала заблокированные шлюзы гидроузла и дамбу, блокировавшую поток воды по Северо-Крымскому каналу.

«В настоящий момент мы все мониторим, вода уже прошла Армянск, сейчас там заполняется отстойник, и в ближайшее время “мирная вода” уже поступит в Джанкой, где с помощью насосных станций потечет по всей территории Крыма», - рассказал полковник.

Фактически, крымчане обязаны Маркову возвращением вод Днепра на полуостров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь в решении проблемы дефицита воды на полуострове. По его словам, больших денег в реконструкцию Северо-Крымского канала не вкладывалось, так как никто не ожидал, что по нему потечет вода.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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