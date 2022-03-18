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Небензя рассказал, почему неонацисты так «цепляются» за Мариуполь

Виталий Музыка
06:20 18.03.2022
В аэропорту Мариуполя находилась тюрьма-пыточная с соответствующей атрибутикой: карцерами, бензопилами, рвами с телами замученных, заявил Небензя.
Небензя рассказал, почему неонацисты так «цепляются» за Мариуполь
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Неонацисты «цепляются» за Мариуполь и уничтожают все, что могут, потому что боятся ответственности за совершенные преступления. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

«Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего "Азова”*, а также "Правого сектора”*», - сказал Небензя.

По его словам, также радикалы цепляются за Мариуполь, потому что в аэропорту города находилась печально известная тюрьма-пыточная.

«Во-первых, он скрывает множество доказательств их преступлений. Во-вторых, они понимают, что за них придется отвечать. Поэтому они готовы утянуть за собой в могилу хоть все население Мариуполя», - сказал он.

Ранее начальник Национального центра обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что неонацисты в Мариуполе устроили так называемый «мародерский рейд»: забрали у мирных граждан последние продукты, а сопротивлявшихся расстреляли.

*«Правый сектор», «Азов» - запрещенные в РФ экстремистские организации.

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