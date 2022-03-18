В ООН считают, что приостановка членства РФ в ЮНВТО создаст «пагубный прецедент»
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик считает, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) создаст «пагубный прецедент». Также он заявил, что генсек не имеет власти в отношении ЮНВТО, являющейся специализированный учреждением ООН.
Сообщается, что ранее Исполнительный совет ЮНВТО поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи. Согласно информации агентства, проведение внеочередной генеральной ассамблеи поддержали 72% участников заседания.
Во время генассамблеи будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий вокруг Украины. Инициаторами приостановки членства России в туристской организации выступили Украина, Гватемала, Литва, Польша и Словения.
«Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», - сказал РИА Новости Стефан Дюжаррик.
Ранее в комментарии «Звезде» директор Института политических исследований Сергей Марков поделился мнением, что в скором времени Совет Европы будет ликвидирован. На это, как он считает, повлияет выход России из членов этой старейшей структуры в Европе.
Среди ключевых причин Сергей Марков отметил, что «после ухода России, исчезает его главная миссия - воспитания, как они полагают, России в духе европейских ценностей».