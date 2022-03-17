Политолог объяснил, почему Совет Европы ожидает ликвидация после выхода России

Директор Института политических исследований Сергей Марков поделился мнением, что в скором времени Совет Европы будет ликвидирована. На это, по его мнению, повлияет выход Российской Федерации из членов этой старейшей структуры в Европе.

В эксклюзивном комментарии «Звезде» он рассказал, что основными причинами для сохранения Совета Европы было «воспитание стран для подчинения в какой-то мере себе». Эксперт отмечает, что «в результате Россия оставалась объектом этого воспитания».

«Более того - когда вопрос, не связанный с Россией, зал практически пустой. А когда вопрос связан с Россией, - зал полный. Когда закончился российский вопрос - зал опять пустой», - поделился своим видением член Общественной палаты РФ.

Марков добавил, что теперь исчезнет надобность в сохранении такой огромной, материально затратной организации, как Совет Европы.

«А сейчас, после ухода России, исчезает его главная миссия - воспитания, как они полагают, России в духе европейских ценностей», - отметил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что после ухода России из Совета Европы там остаются несколько стран, якобы еще нуждающихся в «европейском воспитании». Среди них Турция, Молдавия, Грузия, возможно Западная Украина и Азербайджан, для влияния на которые могут быть полностью использованы институты консультаций» и которыми можно «непосредственно руководить через советников при правительстве».

Эксперт Марков «практически уверен в том, что Совет Европы будет ликвидирован теперь как организация».

«Ну пройдет там несколько этапов: сначала Евросоюз полностью поддержит Совет Европы - вот сейчас вот эти дни, месяцы, недели. Но на следующий финансовый год бюджет уже будет идти с огромным сокращением. После этого руководство Совета Европы предложит найти себе новые форматы, какие-то новые направления работы. Ничего не утвердят, поскольку Европарламент очень заинтересован ликвидировать Совет Европы и забрать в свои бюджеты», - рассказал политолог Сергей Марков.

Помимо этого, директор Института политических исследований подытожил, что «зная стиль евробюрократии, - это вот наиболее такая вероятность, когда (организация - прим. ред.) формально не будет ликвидирована, но фактически будет ликвидирована и все позиции и все статусы - все это уйдет».

Напомним, ранее, 15 марта, Министерство иностранных дел России официально заявило о прекращении членства России в Совете Европы. По сообщению ведомства, государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога.