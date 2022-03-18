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СМИ: действия украинского посла Мельника вызывают негодование в Германии

Марина Крижановская
05:58 18.03.2022
Сообщается, что представитель Министерства строительства ФРГ написал, что «этот "посол" просто невыносим».
СМИ: действия украинского посла Мельника вызывают негодование в Германии
© Фото: pexels.com
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В немецкой прессе появилась информация, что заявления и действия посла Украины Андрея Мельника в Федеративной Республике Германия начинают раздражать немецкий истеблишмент.

«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля - парламентского госсекретаря в Министерстве строительства», - цитирует RT слова немецкого издания.

Далее приводится краткая суть случившегося. В основе конфликта призыв украинского посла к федеральному канцлеру Олафу Шольцу выступить «с еще одним правительственным заявлением».

«После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: "Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым"», - сообщает Junge Welt.

Отмечается, что позднее представитель Министерства строительства ФРГ удалил свой твит и извинился. Также приводится информация, что заявления украинского посла нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Немногим ранее посол России в Литве Алексей Исаков в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал о происходящих событиях в стране на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Посол отметил увеличившиеся антироссийские настроения, участившиеся протестные акции у российского посольства и генконсульства в Клайпеде.

Он добавил, что «были хулиганские проявления, вандализм в отношении зданий, оскорбления в адрес наших сотрудников, провокации» и «имело место нападение на дипломата нашего посольства с применением физической силы».

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