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Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве

Марина Крижановская
02:58 18.03.2022
Также он отметил, что в посольстве продолжают фиксировать обращения от россиян и выходцев из России об актах насилия и притеснения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Алексей Исаков в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал о происходящих событиях в стране на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Посол отметил увеличившиеся антироссийские настроения, участившиеся протестные акции у российского посольства и генконсульства в Клайпеде.

«Хотел бы отметить, что в целом ситуация вокруг наших загранучреждений весьма непростая. Связано это с проводимым официальным Вильнюсом откровенным антироссийским курсом. В последнее время, особенно с началом ведения специальной военной операции на Украине страсти вокруг всего, что связано с Россией кипят: нас критикуют буквально за все, причем, что называется в режиме нон-стоп», - рассказал посол в Литве.

Он отметил, что вся проводимая антироссийская кампания провоцирует и соответствующие настроения внутри страны, выливающиеся в проходящие с разной степенью интенсивности протестные акции у зданий российских дипмиссий.

«Были хулиганские проявления, вандализм в отношении зданий, оскорбления в адрес наших сотрудников, провокации. Имело место нападение на дипломата нашего посольства с применением физической силы. Хорошо, что обошлось без тяжелых последствий для здоровья», - проинформировал посол России в Литве.

Он добавил, что литовской стороне была направлена соответствующая нота об обеспечении безопасности российского дипломатического представительства.

«Наше требование одно: обеспечить надлежащие меры безопасности наших загранучреждений, безопасность сотрудников и членов их семей», - подчеркнул Алексей Исаков.

Российский посол в Литве, касательно поступающих обращений от россиян и соотечественников об актах насилия и притеснения, напомнил, что посольство продолжает фиксировать данные обращения и рекомендует также обращаться в правоохранительные органы Литвы.

«В целом нам известны случаи возникающих у российских граждан и наших выходцев из России проблем. Речь идет о провокациях, об оскорблениях. <...> При этом одновременно рекомендуем всем тем, кто проживает здесь, соотечественникам оперативно сообщать в местные правоохранительные органы любую информацию о всех случаях проявления насилия или давления», - подытожил российский посол Исаков.

Также посол России в Литве отметил, что «приходится работать в самых разных ситуациях и в условиях разной степени заряженности общей атмосферы вокруг росзагранучреждений и в отношении нашей страны в целом», но несмотря на такую неблагоприятную обстановку «наше загранучреждение в Литве продолжает работать в штатном режиме».

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