Посольство РФ заявило, что США обязаны раскрыть информацию о своей военно-биологической активности на Украине

Посольство Российской Федерации в США призвало американскую сторону раскрыть всему миру информацию о своей военно-биологической активности на Украине. Российская дипмиссия опубликовала последнюю имеющуюся информацию о несоблюдении США своих международных обязательств.

Поводом стали прозвучавшие обвинения в адрес России о якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Так, посольство РФ указало объем денежных средств, направленный Соединенными Штатами на финансирование военно-биологических проектов на украинской территории. Информация была опубликована в Telegram-канале дипмиссии.

«В ходе спецоперации на Украине Минобороны России получило доказательства создания компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона. Финансирование американской стороной военно-биологических проектов на украинской территории подтверждено документально. Общий объем денежных вливаний составил 32 млн. долларов. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса Управления минобороны США по снижению угрозы при американском посольстве в Киеве Джоанна Уинтролл», - написало посольство России в США.

Также в диппредставительстве заявили об имевшей место подготовке украинскими радикальными группировками сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирного населения с целью обвинений в адрес России.

«Российской Федерации достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей. Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ», - указали в посольстве.

Подытоживая аргументацию, в дипмиссии России обратились к США с требованием «в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины».

Немногим ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Российская Федерация снимает свой запрос на голосование в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что рассмотрение данного проекта резолюции не отзывается, а лишь откладывается. Василий Небензя сообщил, что вместо данного голосования Россия запрашивает срочное заседание для обсуждения обновленной информации относительно американских биологических лабораторий на Украине.