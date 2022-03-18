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Минобороны: свыше 4,5 млн мирных граждан остаются в заложниках у украинских неонацистов

22:42 18.03.2022
По данным МО РФ, желание сбежать из Украины в Россию изъявили свыше 7,8 тысяч человек за сутки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, по данным ежедневного мониторинга, желание сбежать из Украины в Россию изъявили свыше 7,8 тысяч человек за сутки. При этом в общей сложности число таких обращений составляет 2 704 096 с конкретными фамилиями и адресами 2093 населенных пунктов всей территории Украины.

«Каждое обращение наполнено болью человеческих страданий и горем. Единственное, о чем просят эти несчастные, забытые властью своей страны люди - это об эвакуации в Россию, где будет обеспечена элементарная безопасность их семей», - отметил Мизинцев.

Более того, свыше 4,5 миллионов мирных граждан остаются в заложниках у украинских националистов в качестве «живого щита». По словам начальника НЦУО РФ, боевики батальонов территориальной обороны не выпускают их из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более двух десятков других блокированных крупных населенных пунктов по ежедневно открываемым гуманитарным коридорам.

Также государственную границу России пересекли 1 961 единица личного автомобильного транспорта, а всего с начала спецоперации - 34 926. Более того, добавил представитель оборонного ведомства, военнослужащие ВС РФ обеспечили заявленные Украиной гуманитарные коридоры на Киевском, Харьковском, Житомирском направлениях и эвакуировать 3 399 человек на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов в безопасные места.

«Сегодня также без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуациюна запорожском направлении в Республику Крым 181-го иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 - граждане Узбекистана, 17 - граждане из Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре - граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, а также, как это не парадоксально, 90 граждан Украины», - констатировал Мизинцев.

Напомним, в МО РФ рассказали, что украинские власти говорят о том, что боевики в осажденном Мариуполе должны стать примером стойкости и пожертвовать собой во имя общей победы, и тогда им будет присвоен статус «мучеников Мариуполя». Также в городе по-прежнему продолжается гуманитарная операция.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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